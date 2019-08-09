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    Жизнь

    В «95-м квартале» рассказали, кто теперь будет играть Зеленского и Вакарчука

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    В «95-м квартале» рассказали, кто теперь будет играть Зеленского и Вакарчука

    Пародист Зеленского сейчас – «грубая подделка», но его будут «шлифовать», - обещает артист

    Участник студии «Квартал 95» Александр Пикалов подтвердил, что президента Владимира Зеленского будет пародировать Юрий Великий.

    Об этом Пикалов сообщил в эфире телеканала «1 + 1».

    По его словам, съемки нового квартала состоятся 13 августа, и роль Зеленского будет исполнять бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий.

     «Пока это грубая подделка. Но мы будем его шлифовать. Зеленского нельзя заменить, потому что у него огромная харизма», - сказал Пикалов.

    Ранее изображавший Януковича и Порошенко Пикалов теперь пересядет на роль Святослава Вакарчука.

    Напомним, на днях бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Большой обнародовал в своем Instagram видео из гримерки, в котором пародирует нынешнего президента Владимира Зеленского.

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    Публикация от Юрий Великий (@yuri_velikiy)

    В день второго тура выборов президента стало известно, что студия «Квартал 95» уже написала концерт без Зеленского.

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