В «95-м квартале» рассказали, кто теперь будет играть Зеленского и Вакарчука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пародист Зеленского сейчас – «грубая подделка», но его будут «шлифовать», - обещает артист

Участник студии «Квартал 95» Александр Пикалов подтвердил, что президента Владимира Зеленского будет пародировать Юрий Великий.

Об этом Пикалов сообщил в эфире телеканала «1 + 1».

По его словам, съемки нового квартала состоятся 13 августа, и роль Зеленского будет исполнять бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий.

«Пока это грубая подделка. Но мы будем его шлифовать. Зеленского нельзя заменить, потому что у него огромная харизма», - сказал Пикалов.

Ранее изображавший Януковича и Порошенко Пикалов теперь пересядет на роль Святослава Вакарчука.

Напомним, на днях бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Большой обнародовал в своем Instagram видео из гримерки, в котором пародирует нынешнего президента Владимира Зеленского.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Великий (@yuri_velikiy) 2 Авг 2019 в 7:15 PDT

В день второго тура выборов президента стало известно, что студия «Квартал 95» уже написала концерт без Зеленского.



