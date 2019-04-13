В Австралии появилось кладбище погибших героев «Игры престолов»



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Посетить кладбище можно до 14 апреля включительно. В этот же день стартует последний сезон культового сериала

Недалеко от Сиднея появилось кладбище героев «Игры престолов». Его создала австралийская телекомпания Foxtel, которая занимается трансляцией сериала. Площадка получила название Grave of Thrones («Могила престолов», по аналогии с английским названием сериала Game of Thrones).

Там есть могилы практически всех погибших героев проекта: кхала Дрого, Ходора, Рамси Болтона, Джоффри Баратеона, Мизинца и других. Также там есть семейные склепы: в одном из таких похоронены Нед Старк, его жена Кейтилин, а также Рикон, Робб и его супруга Талиса. Их склеп венчает скульптура лютоволка - символа дома Старков. В другом семейном склепе похоронен король Роберт Баратеон и дети, которых он считал своими, - Мирцелла и Томмен. На их склепе - рога оленя.

Джерело: Esquire