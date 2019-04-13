  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В Австралии появилось кладбище погибших героев «Игры престолов»

    • Розсилка
    В Австралии появилось кладбище погибших героев «Игры престолов»

    Посетить кладбище можно до 14 апреля включительно. В этот же день стартует последний сезон культового сериала

    Недалеко от Сиднея появилось кладбище героев «Игры престолов». Его создала австралийская телекомпания Foxtel, которая занимается трансляцией сериала. Площадка получила название Grave of Thrones («Могила престолов», по аналогии с английским названием сериала Game of Thrones).

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    В Австралии появилось кладбище погибших героев «Игры престолов»
    В Австралии появилось кладбище погибших героев «Игры престолов»
    В Австралии появилось кладбище погибших героев «Игры престолов»
    В Австралии появилось кладбище погибших героев «Игры престолов»
    В Австралии появилось кладбище погибших героев «Игры престолов»
    В Австралии появилось кладбище погибших героев «Игры престолов»
    В Австралии появилось кладбище погибших героев «Игры престолов»

    Там есть могилы практически всех погибших героев проекта: кхала Дрого, Ходора, Рамси Болтона, Джоффри Баратеона, Мизинца и других. Также там есть семейные склепы: в одном из таких похоронены Нед Старк, его жена Кейтилин, а также Рикон, Робб и его супруга Талиса. Их склеп венчает скульптура лютоволка - символа дома Старков. В другом семейном склепе похоронен король Роберт Баратеон и дети, которых он считал своими, - Мирцелла и Томмен. На их склепе - рога оленя.

     

    Джерело: Esquire

    дети Игра престолов кладбище
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ