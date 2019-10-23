Украинские полярники показали фото милых новорожденных тюленят



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facebook.com/oksana.savenko.94

Украинские ученые в Антарктиде на станции «Академик Вернадский» опубликовали фото тюленей и новорожденных тюленят, по которым ведут наблюдение

Фото опубликовала научный сотрудник Оксана Савенко на своей странице в Facebook.

«На Аргентинских островах вблизи антарктической станции «Академик Вернадский», каждую весну размножаются тюлени Уэдделла. Пик размножения этих тюленей в наших водах приходится на вторую половину сентября - первую половину октября. В этом году подавляющее большинство самок родила детенышей на льду, в районе уютных протоков Стелла и Скуа, а также на островах Винтер и Скуа», - написала она.

Украинские ученые выполняют наблюдения за 11 самками с детенышами.

«К сожалению, одна самка потеряла детеныша. Нам удалось отобрать образцы тканей - пуповины и плаценты, для молекулярно-генетических исследований и с целью определения содержания в них стойких органических загрязнителей. Также мы отбираем образцы экскрементов тюленей, главным образом для исследования их питания», - отметила Савенко.

Отмечается, что вес новорожденных детенышей составляет около 25 килограммов, а благодаря молоку самок она очень быстро увеличивается. Период вскармливания детенышей может длиться до двух месяцев.

Первые знакомства детенышей с водной средой начинают происходить уже через неделю после рождения.

Джерело: facebook.com/oksana.savenko.94