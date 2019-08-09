  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В Британии уволили учителя начальных классов из-за того, что он читал рэп

    • Розсилка
    В Британии уволили учителя начальных классов из-за того, что он читал рэп

    Школьный учитель под псевдонимом MC Devvo читал рэп про секс, наркотики и преступления

    В Великобритании учитель начальных классов Кристиан Уэбб был уволен после того, как начальство узнало о том, что он ведет двойную жизнь – в свободное от работы время пишет и читает рэп. Об этом сообщает The Sun.

    Мужчина работал в частной британской школе King Edward’s school в Донкастере на протяжении четырех лет. Как отметили родители учеников, у него была хорошая репутация. Но руководство школы пришло в ужас, когда узнало, что Уэбб читает рэп с использованием ненормативной лексики.

    В интернете Уэбб больше известен как MC Devvo, который, как и все рэперы, поет про наркотики, секс и преступления. Его песни, по правилам жанра, полны жаргонных и нецензурных выражений.

    Уэбба уволили еще в декабре прошлого года, однако родители учеников узнали о причине только сейчас, когда об этом случайно проболтался другой учитель. Многие из них отмечали, что Уэбб был хорошим педагогом, но потом он «неожиданно исчез», и молчание со стороны руководства школы выглядело странно.

     Читайте также: Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты.


     

    наркотики родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ