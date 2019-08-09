В Британии уволили учителя начальных классов из-за того, что он читал рэп



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Школьный учитель под псевдонимом MC Devvo читал рэп про секс, наркотики и преступления

В Великобритании учитель начальных классов Кристиан Уэбб был уволен после того, как начальство узнало о том, что он ведет двойную жизнь – в свободное от работы время пишет и читает рэп. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина работал в частной британской школе King Edward’s school в Донкастере на протяжении четырех лет. Как отметили родители учеников, у него была хорошая репутация. Но руководство школы пришло в ужас, когда узнало, что Уэбб читает рэп с использованием ненормативной лексики.

В интернете Уэбб больше известен как MC Devvo, который, как и все рэперы, поет про наркотики, секс и преступления. Его песни, по правилам жанра, полны жаргонных и нецензурных выражений.

Уэбба уволили еще в декабре прошлого года, однако родители учеников узнали о причине только сейчас, когда об этом случайно проболтался другой учитель. Многие из них отмечали, что Уэбб был хорошим педагогом, но потом он «неожиданно исчез», и молчание со стороны руководства школы выглядело странно.



