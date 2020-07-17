В британском пабе натянули проволоку под напряжением, чтобы посетители соблюдали дистанцию



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Владельцы утверждают, что им надоели посетители, которые слишком близко подходят к барменам

В Корнуолле (Великобритания) владельцы паба The Star Inn установили электрическое ограждение у барной стойки, чтобы бороться с посетителями, которые не соблюдают социальную дистанцию, пишет Inc.

Владельцы утверждают, что им надоели посетители, которые слишком близко подходят к барменам, наваливаются на стойку и толпятся у неё. Таблички и вежливые просьбы соблюдать дистанцию в 1,5 метров на посетителей не действуют. Поэтому в пабе установили электрический забор.

«Это для всеобщего блага. До забора люди не сохраняли социальную дистанцию и делали всё, что им заблагорассудится, но теперь прислушиваются к правилам», — пояснил Джонни Макфадден, один из управляющих The Star Inn.

По его словам, обычно напряжение отключено. Его включают, чтобы унять перебравших посетителей.