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    Жизнь

    В британском пабе натянули проволоку под напряжением, чтобы посетители соблюдали дистанцию

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    В британском пабе натянули проволоку под напряжением, чтобы посетители соблюдали дистанцию

    Владельцы утверждают, что им надоели посетители, которые слишком близко подходят к барменам

    В Корнуолле (Великобритания) владельцы паба The Star Inn установили электрическое ограждение у барной стойки, чтобы бороться с посетителями, которые не соблюдают социальную дистанцию, пишет Inc.

    Владельцы утверждают, что им надоели посетители, которые слишком близко подходят к барменам, наваливаются на стойку и толпятся у неё. Таблички и вежливые просьбы соблюдать дистанцию в 1,5 метров на посетителей не действуют. Поэтому в пабе установили электрический забор.

    «Это для всеобщего блага. До забора люди не сохраняли социальную дистанцию и делали всё, что им заблагорассудится, но теперь прислушиваются к правилам», — пояснил Джонни Макфадден, один из управляющих The Star Inn.

    По его словам, обычно напряжение отключено. Его включают, чтобы унять перебравших посетителей.

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