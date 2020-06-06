В Черновцах выпускник записал рэп-композицию для подготовки к ВНО (видео)



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Игорь Гавриш поместил основные правила и задачи в трехминутный ролик

РепМатематика в YouTube собрала более 43 тысяч просмотров

Выпускник Черновицкого лицея записал композицию для подготовки к ВНО по математике. Во многих трехминутном рэп-ролике Игорь Гавриш поместил основные правила и задачи.

Автор убежден, такой математический рэп может пригодиться выпускникам и помочь им освоить эту непростую науку.

За два дня РепМатематика - подготовка к ВНО в YouTube собрала более 43 тысяч просмотров.

К слову, это уже не первая видео-работа парня. Ранее он записал клип об ударениях в украинском языке. Зрители-выпускники шутят: до полного комплекта не хватает еще видео - по английскому языку.