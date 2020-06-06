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    Жизнь

    В Черновцах выпускник записал рэп-композицию для подготовки к ВНО (видео)

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    <p>Игорь Гавриш поместил основные правила и задачи в трехминутный ролик</p> - В Черновцах выпускник записал рэп-композицию для подготовки к ВНО (видео)

    Игорь Гавриш поместил основные правила и задачи в трехминутный ролик

    РепМатематика в YouTube собрала более 43 тысяч просмотров

    Выпускник Черновицкого лицея записал композицию для подготовки к ВНО по математике. Во многих трехминутном рэп-ролике Игорь Гавриш поместил основные правила и задачи.

    Автор убежден, такой математический рэп может пригодиться выпускникам и помочь им освоить эту непростую науку.

    За два дня РепМатематика - подготовка к ВНО в YouTube собрала более 43 тысяч просмотров.

    К слову, это уже не первая видео-работа парня. Ранее он записал клип об ударениях в украинском языке. Зрители-выпускники шутят: до полного комплекта не хватает еще видео - по английскому языку.

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    ВНО-2020
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