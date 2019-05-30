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    Жизнь

    В Ikea воссоздали гостиные из популярных сериалов

    • Розсилка
    В Ikea воссоздали гостиные из популярных сериалов

    Комнаты выглядят точь-в-точь как на экране

    Компания Ikea показала дизайн комнат, оформленных в стиле популярных сериалов, но с мебелью шведского бренда. Так, на фото можно узнать знаменитую гостиную Моники из «Друзей», гостиную из «Симпсонов», а также комнату из «Очень странных дел». Проект задуман как рекламная кампания магазина в Объединенных Арабских Эмиратах.

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    В Ikea воссоздали гостиные из популярных сериалов
    В Ikea воссоздали гостиные из популярных сериалов
    В Ikea воссоздали гостиные из популярных сериалов
    В Ikea воссоздали гостиные из популярных сериалов
    В Ikea воссоздали гостиные из популярных сериалов
    В Ikea воссоздали гостиные из популярных сериалов

    Судя по ценникам на фото, каждый может купить все вещи по отдельности. Например, шторы как в гостиной Моники стоят 145 арабских дирхамов, а диван семейства Симпсонов – 1795 арабских дирхамов.

     

    компания
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