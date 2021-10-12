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    В Instagram появится новая функция

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    В Instagram появится новая функция

    В соцсети собираются ввести специальные уведомления для пользователей

    Разработчики социальной сети Instagram начали тестировать новую функцию. Сообщается, что пользователей начнут информировать о сбоях и технических неполадках в работе социальной сети, а также когда они будут устранены. Отмечается, что сообщения будут рассылаться только в случае масштабных проблем, которые заметны для большого количества пользователей. Внедрение новой опции займет несколько месяцев.

    Также стало известно, что в Instagram собираются ввести уведомления для пользователей о том, что опубликованные ими материалы могут идти вразрез с правилами соцсети. Предупреждения появятся в новой вкладке «статус аккаунта».

    11 октября сообщалось, что в работе Instagram произошел сбой. На проблемы с сервисом пожаловались пользователи из США, Германии, Франции, Великобритании, Канады и еще нескольких стран. Большинство сообщений об ошибках были связаны с работой приложения.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: социальная сеть
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    В Instagram появится новая функция