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    Концовка сериала «Игра в кальмара». Режиссер объяснил детали

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    Режиссер &laquo;Игры в кальмара&raquo; объяснил &laquo;внутренней яростью&raquo; решение главного героя в финале - Концовка сериала «Игра в кальмара». Режиссер объяснил детали

    Режиссер «Игры в кальмара» объяснил «внутренней яростью» решение главного героя в финале

    В финальном эпизоде главный герой Сон Ки Хун неожиданно покрасил волосы в красный цвет

    Сценарист и режиссер южнокорейского сериала Netflix «Игра в кальмара» Хван Дон Хек объяснил концовку шоу. Его слова приводит The Independent.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет. «Я представлял себя на его месте и думал: "В какой цвет он бы точно никогда не покрасил волосы?" И пришел к выводу, что в красный. Это для него было бы сумасшествием», — объяснил решение создатель сериала.

    По словам режиссера, яркий красный цвет символизирует «внутреннюю ярость», накопившуюся у героя в отношении организаторов смертельных игр.

    Ранее «Скотч» сообщал, что китайский фермер потратил десятки миллионов на безумное здание, чтобы привлечь туристов.

    Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, — это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других — установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.

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    Теги: кино Сериал шоу-бизнес
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    Концовка сериала «Игра в кальмара». Режиссер объяснил детали