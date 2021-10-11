Концовка сериала «Игра в кальмара». Режиссер объяснил детали
Режиссер «Игры в кальмара» объяснил «внутренней яростью» решение главного героя в финале
В финальном эпизоде главный герой Сон Ки Хун неожиданно покрасил волосы в красный цвет
Сценарист и режиссер южнокорейского сериала Netflix «Игра в кальмара» Хван Дон Хек объяснил концовку шоу. Его слова приводит The Independent.
Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет. «Я представлял себя на его месте и думал: "В какой цвет он бы точно никогда не покрасил волосы?" И пришел к выводу, что в красный. Это для него было бы сумасшествием», — объяснил решение создатель сериала.
По словам режиссера, яркий красный цвет символизирует «внутреннюю ярость», накопившуюся у героя в отношении организаторов смертельных игр.
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