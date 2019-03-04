В инстаграме появился аккаунт еще не родившегося ребенка. И у него уже больше 100 тысяч подписчиков



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Еще не родился, но уже инфлюенсер

В инстаграме появился профиль, который принадлежит младенцу, который еще не родился, пишет Mashable.

Его зовут Хэлстон Блейк Фишер, и на сегодняшний день у него уже более 114 тысяч подписчиков и одна публикация, у которой более чем 40 тысяч лайков.

Вот что происходит, когда семья инфлюенсеров ждет пополнения. При этом сейчас в семье Фишеров самые влиятельные по числу подписчиков в инстаграме вовсе не родители (Кайлер и Мэдисон), а их дети - идентичные близнецы Тайтум и Окли.

Им по два года, у них один профиль на двоих, а число их фолловеров - более 2,4 миллиона. По словам Кайлера Фишер, размещение рекламы на странице его дочек стоит от $10 тысяч до $20 тысяч. Кроме того, именно близнецы играют ключевую роль в успехе YouTube-канала Фишеров, за счет которого семья привлекает от $25 тысяч до $50 тысяч за рекламу.

Многие соцсети формально предназначены для взрослых: например, в США действует закон о конфиденциальности и информационной безопасности, защищающий детей младше 13 лет. Однако профили детей обычно ведут их родители или опекуны, что делает их аккаунты «недетской» площадкой, а это значит, что на этих страницах технологические компании не обязаны соблюдать федеральные правила, ограничивающие сбор данных и целевую рекламу.

Джерело: Esquire