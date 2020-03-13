В Италии пожилые супруги умерли от коронавируса в один день



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Севера Белотти и Луиджи Каррара Фото: ecodibergamo.it

Пожилые муж и жена скончались в больнице с разницей в два часа

82-летняя Севера Белотти и 86-летний Луиджи Каррара всю жизнь держались вместе. Мужчина работал каменщиком, его жена была домохозяйкой. Они отпраздновали бриллиантовую свадьбу — прожили в браке 60 лет, сообщает Daily Mail.

Супруги восемь дней провели в своем доме в городе Альбино провинции Бергамо. У них держалась температура 39 градусов. Их сын Лука Каррара заявил, что родители остались без медицинской помощи из-за нехватки врачей

Только в субботу Луиджи доставили в больницу. В воскресенье госпитализировали Северу. Супруги умерли в один день - мужчина в 9:15, его жена в 11:00. Больше всего Лука сожалеет о том, что не мог попасть в палату и увидеть родителей перед их смертью.

«Они умерли в одиночестве, вот как работает этот вирус. Твои близкие остались одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить. Вы даже не можете произнести для них хорошую ложь вроде „всё будет хорошо“», - высказался мужчина. Фото: ecodibergamo.it