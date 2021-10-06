В Киеве готовят сенсационную премьеру: международный мюзикл о забастовках и любви шахтеров (фото)

«В мюзикле интересно показать зрителям Донбасс, которого они еще не знают!» – отметила британский режиссер Вики Торнтон

В столичном театре покажут спектакль «Антрацит. День устойчивости» о жизни шахтеров Донбасса. Ее создали совместными творческими усилиями художники Украины и Великобритании. Премьера мюзикла состоится в Киеве 23 октября на «Сцене 6».

Как сообщила «Главкому» директор столичного «Дикого театра» Ярослава Кравченко, над большим проектом «Дом шахтерства» уже почти три года работают украинский режиссер Павел Юров и британский режиссер Вики Торнтон.

Британский режиссер Вики Торнтон рассказала, что впервые попала на Донбасс еще в апреле 2018 года и была поражена сходством реалий украинского края с бывшим угледобывающим районом Великобритании, который прекрасно знает сама режиссер.

«В нашем мюзикле мне интересно показать зрителям Донбасс, которого они еще не знают!» – отметила Торнтон.

В рамках большого проекта предусматриваются съемки кинофильма и создание мюзикла «Антрацит». Некоторые материалы, ранее отснятые на Донбассе, войдут и в новую украинско-британское музыкальное представление о забастовках и любви шахтеров Донбасса.

Один из режиссеров спектакля, украинец Павел Юров весной 2017 года длительное время находился в плену боевиков на востоке Украины (вместе с волонтером Денисом Грищуком), накануне премьеры отметил: «Мне лично было очень важно найти на Донбассе истории, от которых щемило и мое собственное сердце, и сердца зрителей», – отметил Юров.

Директор «Дикого театра» Ярослава Кравченко сообщила «Главкому» отдельные сюжетные детали нового «шахтерского» мюзикла: «Главный герой Алексей, шахтер-горняк, теряет во время аварии на шахте своего очень близкого друга. Героя мучают угрызения совести, он чувствует и свою собственную вину в этой трагедии. Как-то во время праздника шахтеры делают общее фото. Вспышка фотоаппарата ослепляет Алексею глаза. И когда герой наконец-то открывает глаза, то понимает, что попал в собственное прошлое жизни. Алексей начинает перемещаться во времени и пытается вмешиваться в определенные события, намереваясь изменить ход истории, которая уже написана самой жизнью», – рассказала Кравченко.

В рамках премьеры «Антрацит. День устойчивости» состоятся специальные кинопоказы, дискуссии, а также выставка работ известного фото-мастера Валерия Милосердова: фотографии времен шахтерских забастовок и протестов.

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