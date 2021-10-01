Вакциновані франківці презентують на європейському театральному фестивалі українську класику

«Символічно й симптоматично, що оргкомітет Mitem запросив до фестивальної програми виставу на основі української класики», – Вергеліс

В афіші престижного міжнародного театрального фестивалю Mitem (Угорщина, Будапешт) 3 жовтня оголошено виступ знаменитого українського театру, офіційного учасника міжнародного європейського фестивалю – це Київський Національний театр імені Івана Франка з виставою «Лимерівна» за п’єсою українського класика Панаса Мирного (режисер Іван Уривський).

На думку українського театрального критика Олега Вергеліса, «театральный фестиваль Mitem в Угорщині є одним із найпрестижніших сценічних європейських форумів, що об’єднує в афіші й постановки сучасних класиків світового театру, і роботи талановитих перспективних театральних режисерів із різних країн».

Цьогоріч у програмі Mitem, 17 та 18 вересня, був представлений гучний спектакль «Едіп» від мегазірки сучасної світової театральної режисури Роберта Вілсона. Це режисер, якого іноді називають «номером один» у світі сучасного театру. Він каже, що його «Едіп» – це не спроба чергової» інтерпретації міфу», а бажання творення «свого світу». Критики, тим часом, називають «Едіпа» Вілсона неймовірно красивою візіонерською постановкою знаменитого режисера.

В афіші фестивалю також представлені проєкти Теодороса Терзопулоса, Джеймса Тьєррі Чапліна, передбачений і спеціальний проєкт від Анатолія Васільєва (культового режисера 20 ст.), є в програмі й вечір, присвячений пам’яті Марі Тьорьочік (1935–2021), легендарної угорської актриси, лавреатки Каннського міжнародного кінофестивалю (вона пішла з життя у квітні 2021-го).

Те, що оргкомітет Mitem запросив до фестивальної програми від нашої країни саме виставу на основі української класики, на думку критика, – символічно й симптоматично.

«Це, очевидно, є свідченням того, що європейському фестивальному загалу цікаві, насамперед, наші сценічні пошуки на національній автентичні культурній мапі, а не вистави, виготовлені за принципом «євроксероксу» на основі сканування німецьких або польських театральних експериментів (як це іноді трапляється). Вистава «Лимерівна» з помітним успіхом прописана в репертуарі столичних франківців уже декілька сезонів, і завжди на виставі аншлаги. Ця постановка – захоплений погляд молодого українського режисера-символіста на класичну п’єсу 19 століття, у якій колись із тріумфом грала велика Марія Заньковецька, потім ця п'єса-балада Панаса Мирного тривалий час існувала в статусі напівзабутої та незатребуваної українськими театрами.

Франківці знайшли оригінальний авторський ключ до класичного твору. І, за результатами рейтингового опитування столичних критиків «Київський Рахунок», саме «Лимерівна» була визнана найкращою столичною постановкою за підсумками 2020 року. Вистава також стала лауреатом престижних професійних премій «Гра» та «Київська Пектораль».

Наразі Mitem гостинно приймає українських та інших іноземних учасників міжнародного фестивалю у великому просторі Національного театру Угорщини, художнім керівником якого є Аттіла Віднянський, відомий угорський і український театральний режисер, що у 90-ті навчався в Київському театральному університеті імені І. Карпенка-Карого й щиро любить сучасний український театр», – каже Олег Вергеліс.

Водночас художній керівник Національного театру імені Івана Франка Михайло Захаревич зазначає «Главкому»:

«Минулого разу, коли наш театр був у Будапешті з виставою Коріолан» режисера Дмитра Богомазова, представники українського посольства після перегляду масштабної шекспірівської постановки сказали наступне: мовляв, цією сценічною подією наш Національний театр зробив не менше, ніж зробили дипломати на дипломатичній роботі за п’ять років – і це про щось говорить».

Михайло Захаревич наголосив, що теперішня поїздка франківців на європейський фестиваль є особливою, адже світ переживає епідемію коронавірусу. Втім, усі франківці, які презентують Україну в Європі, двічі вакциновані, і колектив сподівається, що все буде добре.

Фото: Національний театр імені Івана Франка

Режисер-постановник Іван Уривський розповів «Главкому», що «Лимерівна» вийшла до київського прем’єрного глядача ще влітку 2019 року. І наразі це перша важлива поїздка спектаклю на престижний європейський міжнародний театральний фестиваль.

«П'єса Панаса Мирного стала моїм режисерським дебютом на першій драматичній сцені України. Я тривалий час шукав український матеріал для такого дебюту. Розглядалися твори Івана Карпенка-Карого, Івана Нечуя-Левицького. І якось мені порадили звернути увагу на маловідому п’єсу Панаса Мирного, що в репертуарі франківців була ще 50 років тому й за пів століття про цю історію кохання та боротьби жінки за свою свободу в нас майже всі забули. І так, крок за кроком, разом із художником Петром Богомазовим та акторами-франківцями ми й розпочали рух назустріч «Лимерівні», створивши на сцені містичний солом’яний світ, у якому життя людини схоже на крихку суху солому, здатну миттєво спалахнути від необачного сірника…», – розповів Уривський.

Також режисер-постановник додав, що продовжує з франківцями «польові дослідження» української драматургічної класики вже на основі п' єси Івана Карпенка-Карого «Безталанна». Прем'єру сподіваються презентувати у грудні.

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