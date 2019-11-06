В Киеве снимали рекламу Sony PlayStation 4 (видео)



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Съемки ролика происходили возле станции метро «Дворец спорта», на парковке ТРЦ «Украина» и возле университета КПИ

Рекламный ролик консоли PlayStation 4, который недавно опубликовала компания Sony, снимали в Киеве, сообщает ain.ua. Продакшн-студия Radioaktive Film снимала рекламу в течение трех дней в августе этого года.

Снимали рекламу возле станции метро «Дворец спорта» (на Спортивной площади), на парковке ТРЦ «Украина» и возле университета КПИ.

Последнюю сцену снимали с массовкой (300 человек) и каскадерами (23 человека).