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    Жизнь

    В Киеве снимали рекламу Sony PlayStation 4 (видео)

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    В Киеве снимали рекламу Sony PlayStation 4 (видео)

    Съемки ролика происходили возле станции метро «Дворец спорта», на парковке ТРЦ «Украина» и возле университета КПИ

    Рекламный ролик консоли PlayStation 4, который недавно опубликовала компания Sony, снимали в Киеве, сообщает ain.ua. Продакшн-студия Radioaktive Film снимала рекламу в течение трех дней в августе этого года.

    Снимали рекламу возле станции метро «Дворец спорта» (на Спортивной площади), на парковке ТРЦ «Украина» и возле университета КПИ.

    Последнюю сцену снимали с массовкой (300 человек) и каскадерами (23 человека).

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    Украина
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