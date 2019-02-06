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    Жизнь

    В России пианистка, собиравшая в сети деньги на лечение, потратила их на наркотики

    • Розсилка
    Анна Коровушкина - В России пианистка, собиравшая в сети деньги на лечение, потратила их на наркотики
    Анна Коровушкина

    Девушка задержана и ожидает решения суда

    В Москве задержали известную пианистку Анну Коровушкину. Как сообщает telegram-канал Mash, при себе вместо партитур у нее оказалось более 30 граммов героина. Помимо музыки, она известна тем, что в своих социальных сетях собирала средства на лечение серьезного заболевания. Анна организовывала благотворительные концерты и сбор средств во «ВКонтакте», а также ходила на ток-шоу, где рассказывала о своей «нелегкой» судьбе. Судя по всему, девушка действительно страдала, но только от наркозависимости.

    «У 25-летней Анны Коровушкиной диагностировали синдром Бадда-Киари — редкое заболевание, поражающее печень» — писали СМИ. Обманом ей удалось выпросить деньги на «лечение». Как только нужная сумма была собрана, пианистка купила себе 38 грамм героина. По дороге домой она встретилась с бдительными сотрудниками полиции, которые обнаружили в кармане куртки пакетик с белым порошком. Сейчас Анна Коровушкина задержана и ожидает решения суда.

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    наркотики СМИ музыка
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