В сеть слили первую серию нового сезона «Игры престолов»
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Розсилка
Премьера нового сезона телесаги состоится 14 апреля
До премьеры заключительного сезона «Игры престолов» осталось три недели, но детали первой серии уже утекли в Сеть. На YouTube появилось видео, раскрывающее весь сюжет, которое вскоре было удалено. TheRealFrikiDoctor, сливший запись, ранее уже переходил дорогу HBO, сообщая подробности шестого сезона до его выхода. Спойлеры перекочевали на Twitter и Reddit, испортив настроение тем, кто видеть их не хотел. Поэтому если вам не нужны вероятные сюжетные повороты до 14 апреля, дальше читать не стоит. Внимание, спойлеры!
Винтерфелл:
Воссоединение Джона и Брана, встреча Сансы и Дейенерис. Дени осознает, что ей здесь не рады, а Бран сообщает, что Стена пала, и у Короля Ночи теперь есть дракон. На общем совете Джон представляет всем присутствующим Дейенерис и приказывает разослать всем воронов с вестью о Короле Ночи. Дени обводит взглядом собравшихся и видит их недовольство. Лианна Мормонт обращается к Джону: «Не забывай, что править Севером – твоя ноша, мы выбрали тебя, а не ее», на что Сноу отвечает, что им необходимы союзники, а Дейенерис – один из самых сильных. Тирион обещает, что его сестра пришлет на помощь свою армию. Эта новость не впечатляет Совет, Санса в ярости: «Вы привели на Север не только ее, но и армию Ланнистеров?».
Санса обсуждает с Тирионом «помощь» от Серсеи и спрашивает, можно ли ей доверять. Тирион уверен, что Серсея беременна, поэтому у нее есть веский повод сражаться против Короля Ночи. Он пытается убедить Сансу, что его сестра изменилась и действительно хочет помочь.
Трогательное воссоединение Джона и Арьи. Джон спрашивает, пригодился ли ей кинжал, Арья кивает: «Да, пару раз». Он просит ее помочь убедить Сансу в том, что Дейенерис им нужна.
Королевская Гавань:
Прибытие Грейджоя, его беседа с Ярой: Эурон говорит, что не станет ее убивать, потому что они – одна семья. Квиберн сообщает Серсее, что Король Ночи разрушил Стену и захватил дракона, что та воспринимает как хорошую новость: «Пусть все на Севере сами убьют друг друга».
Эурон показывает Серсее, что выполнил обещание почти полностью и требует свою награду. Серсея недовольна тем, как он справился с заданием, но дает ему обещанное. После близости она признается, что испытала те же эмоции, как от супружеского долга с Робертом (что, видимо, не лучшая оценка для Эурона).
Тем временем, Теон захватывает один из кораблей Эурона и освобождает Яру. Он просит у сестры, настоящей королевы Железных островов, разрешения отправиться на Север и помочь Старкам, Яра соглашается.
Винтерфелл:
Давос, Варис и Тирион знают об отношениях Джона и Дени, которые становятся ближе с каждым днем. Дейенерис учит Джона летать на драконах: она выбирает Дрогона, а он – Рейгала, на которого неловко забирается и взмывает в небо. Позже на земле Джон и Дени сливаются в страстном поцелуе.
Джон беседует с Сансой, которая считает, что он не воспринимает ее всерьез. Сноу повторяет, что ищет союзников, а Санса не выдерживает: «Ты преклонил колено ради Севера или ради любви?», оставляя Джон в растерянности.
Джорах представляет Дейенерис Сэма Тарли. Мать Драконов сообщает Тарли, что убила его отца и брата, Сэм едва сдерживает слезы. По совету Брана он решает рассказать Джону правду о его происхождении.
Сэм встречает Джона у статуи Нэда Старка и говорит, что ему не следовало искать союзника в лице Дейенерис. Джон возражает, что он теперь даже не Король Севера, выбор сделан. Сэм все объясняет, шокируя друга историей о Лианне Старк, Рейгаре Таргариене и настоящем имени Джона – Эйгон Таргариен. Сноу трудно принять новость о том, что он законный наследник Железного Трона.
Черная Башня:
Тормунд и Берик говорят Эду, что Стена пала, Король Ночи вошел в Вестерос, и у него есть дракон. В Черной Башне происходит что-то странное – на стенах появляются символы (вероятно, послание от Короля Ночи). Герои спешат послать ворона в Винтерфелл, не подозревая, что благодаря Брану об опасности знают все, включая Серсею.
Эпизод заканчивается прибытием Короля Ночи в Черный замок.
Джерело: Super