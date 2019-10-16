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    Жизнь

    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне

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    <p>Елизавета II</p> <p>instagram.com/theroyalfamily</p> - В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне

    Елизавета II

    instagram.com/theroyalfamily

    Ее Величество с детства любит животных

    В Сети появился архивный снимок Елизаветы II, на нем Ее Величество запечатлена, сидя на слоне. Исторический кадр вызвал споры среди поклонников королевской семьи. Многие уверяют, что на нем Елизавете II всего 13 лет, а другие приводят свои доводы в пользу того, что королеве на фото 27 и она недавно вошла на престол.

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    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне
    В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне

    Кадр размещен на фан-страничке королевских семейств. Споры прекратил автор поста, он рассказал, что снимок был сделан во время визита королевских особ в Лондонский зоопарк в 1939 году. Вместе с Елизаветой II запечатлена принцесса Маргарет.

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    Королева Елизавета II
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