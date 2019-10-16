В Сети обсуждают архивный снимок Елизаветы II на слоне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Елизавета II instagram.com/theroyalfamily

Ее Величество с детства любит животных

В Сети появился архивный снимок Елизаветы II, на нем Ее Величество запечатлена, сидя на слоне. Исторический кадр вызвал споры среди поклонников королевской семьи. Многие уверяют, что на нем Елизавете II всего 13 лет, а другие приводят свои доводы в пользу того, что королеве на фото 27 и она недавно вошла на престол.

Кадр размещен на фан-страничке королевских семейств. Споры прекратил автор поста, он рассказал, что снимок был сделан во время визита королевских особ в Лондонский зоопарк в 1939 году. Вместе с Елизаветой II запечатлена принцесса Маргарет.

Читайте также: Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа