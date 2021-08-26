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    В сети обсуждают наряд 68-летней жены Макрона (фото)

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    Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит - В сети обсуждают наряд 68-летней жены Макрона (фото)
    Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит

    Супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подвергли критике

    Наряд супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, в котором она посетила кинофестиваль Angouleme Film Festival, подвергся критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

    Известно, мероприятие состоялось в городе Ангулем. Папарацци запечатлели 68-летнюю знаменитость в облегающих синих джинсах, классической рубашке и пиджаке белого цвета. В качестве обуви она выбрала черные туфли на высоком каблуке. В руках у Макрон светлая сумка.

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    В сети обсуждают наряд 68-летней жены Макрона (фото)
    В сети обсуждают наряд 68-летней жены Макрона (фото)
    В сети обсуждают наряд 68-летней жены Макрона (фото)

    Фотографы также сфотографировали крупное обручальное кольцо жены французского лидера, которое украшено россыпью из бриллиантов. Помимо этого, Макрон надела золотые часы, бренд которых не раскрывается.

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    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным шоу-бизнес
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    В сети обсуждают наряд 68-летней жены Макрона (фото)