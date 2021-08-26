В сети обсуждают наряд 68-летней жены Макрона (фото)

Супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подвергли критике

Наряд супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, в котором она посетила кинофестиваль Angouleme Film Festival, подвергся критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Известно, мероприятие состоялось в городе Ангулем. Папарацци запечатлели 68-летнюю знаменитость в облегающих синих джинсах, классической рубашке и пиджаке белого цвета. В качестве обуви она выбрала черные туфли на высоком каблуке. В руках у Макрон светлая сумка.

Фотографы также сфотографировали крупное обручальное кольцо жены французского лидера, которое украшено россыпью из бриллиантов. Помимо этого, Макрон надела золотые часы, бренд которых не раскрывается.

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На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.