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    Украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики

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    Блогерша Анастасия Покрищук - Украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики
    Блогерша Анастасия Покрищук
    instagram.com/_just__queen_/

    Некоторые комментаторы выбрали естественную внешность блогерши

    Украинская модель и блогерша Анастасия Покрищук, известная в соцсетях благодаря аномально большим щекам, продемонстрировала подписчикам свою фотографию до пластических операций. На публикацию в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Star.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

    «Узнали? Справа мне 21, вроде. Но, конечно же, раньше было лучше. Или нет?» — спросила Покрищук поклонников в описании поста, который набрал более 16 тысяч лайков.

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    Украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики
    Украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики
    Украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики
    instagram.com/_just__queen_/

    Некоторые комментаторы выбрали естественную внешность блогерши. «Лучше — золотая середина... Цвет волос, губы и брови — как сейчас, все остальное — как раньше», «Сейчас нормально, но убери скулы», «Раньше было лучше», «Другая мода была, и по тем временам все прекрасно», — высказались они.

    Другие отдали предпочтение новому внешнему виду знаменитости. «Ты сейчас выглядишь намного моложе и красивее!», «Мне очень нравится, как сейчас! Огонь», «Нет, сейчас намного круче! Яркая такая», — хвалили юзеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики