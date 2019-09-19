В сети показали интимные фото любовницы самого богатого человека в мире



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Лорен Санчес и Джефф Безос

Об отношениях Санчес и Безоса впервые заговорили в январе этого года

В сеть всплыли жаркие фото Лорен Санчес – любовницы основателя Amazon. В 1980-х знойная красотка участвовала в конкурсе красоты и даже подучила титул.

На фото Санчес не больше 18-19 лет. Девушка стала победительницей, а в 1990-м выиграла еще одно соревнование красавиц - Models World Magazine Cover Girl.

Напомним, что об отношениях Санчес и Безоса впервые заговорили в январе этого года, когда основатель Amazon объявил о разводе с супругой Маккензи, в браке с которой прожил 25 лет. Поговаривали, что причиной расставания супругов стало именно увлечение Джеффа Лорен. Первое время Санчес и Безос не афишировали свои отношения, однако после того как они оба официально оформили развод, стали активно появляться на публике вместе.

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