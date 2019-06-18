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    Жизнь

    В сети показали редкие кадры со съемок «Матрицы», на которых Киану Ривз неистово кричит (видео)

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    <p>Киану Ривз&nbsp;&nbsp;</p> <p>Фото: imdb</p> - В сети показали редкие кадры со съемок «Матрицы», на которых Киану Ривз неистово кричит (видео)

    Киану Ривз  

    Фото: imdb

    Пользователи Reddit гадают, на что можно так реагировать

    Пользователь thisisnotp0rn опубликовал на портале Reddit видео с Киану Ривзом со съемок фильма «Матрица: Перезагрузка» 2003 года.

    На кадрах видно, как Ривз громко кричит и ругается матом, следуя указаниям режиссеров. В конце ролика актер сидит с гримом на лице и разговаривает с мужчиной. По сюжету действие сцены, в которой Ривз нецензурно выражается, происходит в комнате создателя Матрицы - Архитектора.

    Пользователей соцсетей рассмешило видео с кадрами со съемок. В комментариях к посту Reddit многие стали гадать, почему Ривз так кричит.

    Напомним, первый фильм трилогии «Матрица» вышел на экраны в 1999 году. В 2003 году вышло два продолжения: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».

     

     

    кино актер
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