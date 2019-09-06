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    Жизнь

    В сети показали школьный обед принцессы Шарлотты (фото)

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    Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон - В сети показали школьный обед принцессы Шарлотты (фото)
    Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

    Меню школьных обедов в Беттерси не уступает самым шикарным ресторанам Британии

    Для большинства детей в Англии временные обеды состоят из бутерброда с сыром, коробки с соком и небольшого количества фруктов.  Но школьная еда для принцессы существенно отличается. Источник Fabulous Digital сообщил: «Школьные обеды Thomas’s School являются предметом зависти родителей, их школьные повара – первоклассные специалисты!». Сегодня юная ученица Шарлотта первый раз обедала в школе.

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    В сети показали школьный обед принцессы Шарлотты (фото)
    В сети показали школьный обед принцессы Шарлотты (фото)
    В сети показали школьный обед принцессы Шарлотты (фото)
    В сети показали школьный обед принцессы Шарлотты (фото)
    В сети показали школьный обед принцессы Шарлотты (фото)
    В сети показали школьный обед принцессы Шарлотты (фото)
    В сети показали школьный обед принцессы Шарлотты (фото)

    Итак, меню. Это французские луковые супы, лосось с картофельной запеканкой, рагу из молодой баранины и запеченная скумбрия с овощами на пару. Каждый день детям Беттерси привозят свежие фрукты для перекуса. Конфеты и сахаросодержащие сладости не дозволяются. Далее в меню паста из цельной пшеницы, средиземноморский кус-кус и запеченная рыба на ложе из чечевицы.

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    Школьный обед принцессы Шарлотты

    И все становится аппетитнее, когда речь пойдет о десертах. Маленькая принцесса будет наслаждаться роскошным вареньем на пару с кокосовым десертом с заварным кремом. Кроме того, как указывает The Sun, в меню можно заказать полезные овсяные хлопья и печенье с изюмом, а также свежий банановый молочный коктейль.

     

    еда фрукты рыба
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