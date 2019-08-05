В сети появились фото со свадебной церемонии супермодели Хайди Клум и ее молодого возлюбленного



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Хайди Клум Фото: Legion Media/instagram.com/justjared/

Накануне невеста покаталась с женихом и своими четырьмя детьми от предыдущих браков на знаменитой яхте Cristina O

46-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих. Но, как известно, все тайное рано или поздно становится явным.

Нынче уже не секрет, что влюбленные официально зарегистрировали отношения еще 22 февраля, отметив это радостное событие романтическим ужином. Кстати, именно в этот день, но год назад, у них и закрутился роман.

Теперь Хайди и Том решили поделиться своим радостным событием с родными и друзьями, чтобы в их присутствии сказать друг другу «Да».

Публичная свадебная церемония Хайди и Тома состоялась на знаменитой яхте Cristina O, на которой в свое время отдыхали Мэрилин Монро и другие знаемнитости.

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