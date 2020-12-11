В США очень голодная цапля проглотила аллигатора и попала на видео

Птичке понадобилось полчаса, чтобы расправиться с опасным хищником

Фотографу дикой природы из Флориды Шелли Гиллиам удалось заснять на видео, как крупная цапля целиком проглатывает маленького аллигатора. Ролик был размещен на странице автора в Фейсбуке.

«Да, птица может съесть аллигатора. Она достаточно дикая. Ух ты! Природа продолжает меня удивлять каждый день», — написала девушка.

Гиллиам отметила, что сделала снимки возле озера Апопка, четвертого по величине во Флориде. У большой голубой цапли ушло полчаса на то, чтобы расправиться со своей добычей.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».