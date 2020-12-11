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    Жизнь

    В США очень голодная цапля проглотила аллигатора и попала на видео

    • Розсилка
    В США очень голодная цапля проглотила аллигатора и попала на видео

    Птичке понадобилось полчаса, чтобы расправиться с опасным хищником

    Фотографу дикой природы из Флориды Шелли Гиллиам удалось заснять на видео, как крупная цапля целиком проглатывает маленького аллигатора. Ролик был размещен на странице автора в Фейсбуке.

    «Да, птица может съесть аллигатора. Она достаточно дикая. Ух ты! Природа продолжает меня удивлять каждый день», — написала девушка.

    Гиллиам отметила, что сделала снимки возле озера Апопка, четвертого по величине во Флориде. У большой голубой цапли ушло полчаса на то, чтобы расправиться со своей добычей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: в мире животных природа новости курьез
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