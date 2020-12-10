Звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы

По сюжету музыкального ролика, две женщины пытаются покорить мужчину

В новом клипе российской группы «Ленинград» Сергея Шнурова снялись украинские актеры Тарас Цымбалюк и Даша Трегубова. 30-летний артист известен ролями в проектах «Крепостная», «Черный ворон» и «Поймать Кайдаша». Тем временем его 36-летняя коллега воплотила в «СуперКопах» главную героиню Марию Тарнавскую.

Но это не все украинцы, появившиеся в новом видео Шнурова. Там еще виднеются Ольга Голдис и Виктория Варлей.

По сюжету музыкального ролика, две женщины пытаются покорить мужчину. Сам он флиртует сразу с обеими. Потом героини оказываются в уборной, где толкут друг дружке бока. После побоища они не в состоянии выйти из туалета. Тем временем мужчина достается третьей представительнице прекрасного пола.

Клип посвящен высмеиванию зрелых женщин, которые злоупотребляют пластическими операциями, а потом желают закрутить с молодым кавалером.

Напомним, лидер коллектива «Ленинград» внесен в список «Миротворца» из-за сознательного нарушения государственной границы Украины (АР Крым) и участия в мероприятиях на территории полуострова.

Ранее сообщалось о том, что на территорию Украины не пустили основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова. Также исполнителю запретили въезд в нашу страну на три года.

Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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