В США одновременно забеременели девять сотрудниц роддома



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: instagram / mainemedicalcenter

Небывалый беби-бум произошел в родильном отделении больницы штата Мэн

У руководства крупной больницы города Портленд в США наступила сложная пора. Оно спешно ищет замену персонала, поскольку сразу девять медсестер практически одновременно уйдут в декрет. Впрочем ситуация стала столь неординарной и забавной, что там только порадовались за сотрудниц и отнеслись к беби-буму с юмором. На странице клиники опубликовали фотосессию, на которой предстали беременные коллеги.

На одних снимках присутствуют все девять беременяшек, на других смогли позировать только восемь. Все эти медсестры работают в родильном отделении. Их дети должны появиться с период с апреля по июль.

Фото: instagram / mainemedicalcenter

Для кого-то это вторые, третьи и даже четвертые роды. А некоторым предстоит стать мамами впервые. Однако и они считают себя опытными мамами, благодаря работе. Женщины прекрасно умеют управляться с детьми и максимально подготовлены к предстоящим событиям.

«На четвертой сотруднице мы подумали, что в воздухе что-то летает. Начался тренд на беременность», — пошутила Гренье. После этого в интересном положении оказались Аманда Спир, Саманта Джильо, Николь Голдберг, Николь Барнс и Холли Селби, сообщает Maine Health.

«Когда кто-то из нас говорил: «Я беременна», это было очень смешно», - говорят медсестры.

Джерело: Cosmopolitan