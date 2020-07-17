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    Жизнь

    В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

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    В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

    Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение Грейс

    Американскую школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания. Об этом сообщает Detroit Metro Times.

    В прошлом году Грейс обвинили в нападении и краже, ей разрешили остаться на свободе на испытательном сроке. Однако в мае этого года судья направила 15-летнюю девочку в комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего задания является нарушением условий.

    Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение Грейс. Они назвали решение суда «более чем вызывающим беспокойство». Отмечается, что школьница страдает синдромом дефицита внимания и ей особенно трудно даются онлайн-занятия, на которые учебные заведения были вынуждены перейти в связи с пандемией коронавируса.

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