В Токио откроют музей цифрового искусства

Группа TeamLab планирует открыть в Токио музей, посвященный цифровому искусству

Команда из 400 художников, ученых, дизайнеров и архитекторов рабоает над созданием платформы, где можно было бы продемонстрировать интерактивные и цифровые произведения искусства. Площадь будущего музея — 107 тысяч квадратных метров. «В мире еще нет музеев цифрового искусства», — отметил представитель



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Группа TeamLab планирует открыть в Токио музей, посвященный цифровому искусству

Команда из 400 художников, ученых, дизайнеров и архитекторов рабоает над созданием платформы, где можно было бы продемонстрировать интерактивные и цифровые произведения искусства. Площадь будущего музея — 107 тысяч квадратных метров.

«В мире еще нет музеев цифрового искусства», — отметил представитель TeamLab.

Пока что представители музея держат будущие инсталляции в секрете, но говорят, что все работы будут направлены на «освобождение искусства от физических ограничений и преодоление границ в современном обществе».

Джерело: Buro 24/7