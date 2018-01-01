В Токио откроют музей цифрового искусства
- Сьогодні, 17:04
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Розсилка
Группа TeamLab планирует открыть в Токио музей, посвященный цифровому искусству
Команда из 400 художников, ученых, дизайнеров и архитекторов рабоает над созданием платформы, где можно было бы продемонстрировать интерактивные и цифровые произведения искусства. Площадь будущего музея — 107 тысяч квадратных метров.
«В мире еще нет музеев цифрового искусства», — отметил представитель TeamLab.
Пока что представители музея держат будущие инсталляции в секрете, но говорят, что все работы будут направлены на «освобождение искусства от физических ограничений и преодоление границ в современном обществе».
Джерело: Buro 24/7