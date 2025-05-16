Вчені склали рейтинг рис ідеального партнера для життя

І чоловіки, і жінки недооцінюють значущість привабливості, але жінки роблять це особливо сильно

Міжнародна команда вчених опитала понад десять тисяч людей із 43 країн, щоб з'ясувати, наскільки ідеальний образ коханого збігається з тим, кого люди обирають у реальності, і як це пов'язано із задоволеністю стосунками. Про це пише «Главком» із посиланням на результати дослідження опубліковані в Journal of Personality and Social Psychology.

Дослідники склали на основі опитування два рейтинги – якостей ідеального супутника життя і рис, які люди найбільше цінують у своєму реальному партнері.

Довгі роки вважалося, що задоволеність романтичними відносинами залежить від того, наскільки партнер відповідає нашим ідеальним уявленням про нього, пов'язаним, наприклад, із рівнем інтелекту, почуттям гумору, зовнішністю та іншими якостями. Це передбачає гіпотезу відповідності. Вчені неодноразово її тестували, проте отримували суперечливі результати.

Міжнародна команда вчених з більш ніж 40 країн провела найбільшу перевірку гіпотези відповідності. У глобальному опитуванні взяли участь 10 358 респондентів із 43 країн.

Дослідники попросили учасників оцінити, які риси вважають найбільш бажаними в ідеальному партнері, а потім застосувати ті ж критерії до реальних людей, яких вони знають особисто. На основі результатів було складено рейтинг рис ідеального партнера (заявлені уподобання) та рейтинг рис, які впливають на оцінку реального романтичного партнера (виявлені уподобання).

Що виявилось насправді

Виявилося, що заявлені та виявлені переваги здебільшого збігаються, хоча є деякі цікаві відмінності. Наприклад, такі якості, як «впевнений у собі», «добрий слухач», «терплячий» та «спокійний», мають значно вищий рейтинг у списку заявлених переваг, ніж у списку виявлених. А ось атрибути «привабливий», «добрий коханець», «красиве тіло», «сексуальний» та «приємний запах» мають набагато вищий рейтинг серед виявлених уподобань. Більше того, «хороший коханець» мав найвищі показники за виявленими перевагами, але при цьому посідав 12 місце з 35 з точки зору ідеальних переваг.

Також вчені розглянули відмінності між чоловіками та жінками у найбільш значущих для людей категоріях: привабливість (середнє значення пунктів «привабливий», «красиве тіло» та «сексуальний») та потенційний заробіток (середнє значення пунктів «амбітний», «фінансово забезпечений» та «хороша робота»). Чоловіки, як правило, занижували значення, яке вони в реальному житті надають поняттям «привабливість», «красиве тіло» та «сексуальність» приблизно на 6 рангів.

Жінки теж недооцінювали значення цих трьох характеристик на 13 рангів. Що стосується «амбітності», «фінансової забезпеченості» та «хорошої роботи», чоловіки у своєму рейтингу ідеальних рис занижували їхню цінність у середньому на 4 ранги, а жінки, навпаки, переоцінювали на стільки ж позицій.

Виходить, обидві статі недооцінюють значущість привабливості, але жінки роблять це особливо сильно: ті риси, які вони вважають не такими важливими, насправді виявляються серед найпріоритетніших. У той же час чоловіки занижують, а жінки, навпаки, переоцінюють важливість таких якостей, як амбітність, фінансова забезпеченість та хороша робота. У результаті, незважаючи на відмінності в заявлених установках, реальні уподобання чоловіків і жінок багато в чому збігаються.

Дослідники вважають, що отримані дані допоможуть краще розуміти, як люди формують та підтримують стосунки. Так, для довгострокових партнерів вплив відповідності ідеалам трохи нижчий, ніж для тих, хто лише шукає стосунки.

До слова, парадокс щастя – це явище, при якому прагнення стати більш щасливою людиною робить нас навпаки менш щасливими. Його вивчають вже понад десять років, але тільки нещодавно дослідники почали знаходити та розумітися на причинах виникнення цього взаємозв'язку. Нове пояснення такого феномена запропонували дослідники з Університету Торонто у Канаді.