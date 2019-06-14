Ветеран Второй мировой войны встретился с девушкой, фотографию которой хранил 75 лет



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Ветеран рассказал свою историю журналистам, а те разыскали его возлюбленную.

На праздновании 75-летия высадки в Нормандии 97-летний американский ветеран Кей Ти Роббинс рассказал журналистам телеканала France TV романтичную историю своей влюбленности во время Второй мировой войны. В 1944 году Роббинс встретил в городе Брие француженку Жаннин Ганеи и влюбился в нее.

По словам Роббинса, они провели вместе два месяца, а затем ему пришлось уехать на Восточный фронт. После окончания войны мужчина надеялся вернуться за возлюбленной, но в итоге уехал обратно в Америку без нее.

Прошло 75 лет. За это время оба они успели обзавестись семьей и овдоветь. Но все эти годы Роббинс хранил черно-белое фото Жанин.

Узнав про эту историю, журналисты разыскали француженку. Сейчас Жанин 92 года, она живет в доме престарелых, недалеко от того места, где они с Роббинсом познакомились. Когда Роббинс приехал к ней на встречу, он признался: «Я всегда любил тебя, ты все это время была в моем сердце».

Они провели вместе несколько часов, затем Роббинс отправился на празднование в Нормандии, пообещав, что они встретятся еще раз.