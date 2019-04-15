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    Жизнь

    Влада Яму обокраи в Одессе

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    Влад Яма - Влада Яму обокраи в Одессе
    Влад Яма
    instagram.com/vladyama_official

    О случившемся украинский хореограф написал в соцсети

    С припаркованного автомобиля известного украинского танцора и хореографа Влада Ямы скрутили зеркала заднего вида. По словам артиста, это произошло этой ночью в центре Одессы.

     Воры оставили записку с предложением вернуть недостающие комплектующие автомобиля за вознаграждение.

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    Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

    «Друзья, мне часто предлагали помощь в Одессе, вот сейчас можно… Большая просьба вернуть. Или вернуть умельцев, лучше без рук», - написал Влад Яма на своей странице в соцсети.

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