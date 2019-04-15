Влада Яму обокраи в Одессе



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Влад Яма instagram.com/vladyama_official

О случившемся украинский хореограф написал в соцсети

С припаркованного автомобиля известного украинского танцора и хореографа Влада Ямы скрутили зеркала заднего вида. По словам артиста, это произошло этой ночью в центре Одессы.

Воры оставили записку с предложением вернуть недостающие комплектующие автомобиля за вознаграждение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 14 Апр 2019 в 10:13 PDT

«Друзья, мне часто предлагали помощь в Одессе, вот сейчас можно… Большая просьба вернуть. Или вернуть умельцев, лучше без рук», - написал Влад Яма на своей странице в соцсети.