Влад Яма и Игорь Кузьменко станцевали в рамках сольного концерта Могилевской



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Наталья Могилевская и Влад Яма

В столице состоялся сольный концерт Натальи Могилевской

Вчера вечером во Дворце Украины состоялся концерт народной артистки Украины Натальи Могилевской.

Концертная программа долгожданного сольника, состояла как из известных и любимых хитов, так и из совершенно новых песен. Живой звук, зажигательные хореографические номера шоу-балета и конечно же, танцевальные па от певицы не оставили зрителей равнодушными.

Сюрпризом для всех стало появление на сцене Владислава Ямы и Игоря Кузьменко, бывших партнеров Натальи по проекту «Танці з зірками». С каждым из них певица исполнила великолепную партию наполненную страстью и драйвом.

Во время концерта, Наталья Могилевская вспомнила о своем старом друге - Кузьме Скрябине. В память об артисте Могилевская исполнила легендарную композицию Personal Jesus.