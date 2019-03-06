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    Шоу-биз

    Влад Яма и Игорь Кузьменко станцевали в рамках сольного концерта Могилевской

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    Наталья Могилевская и Влад Яма - Влад Яма и Игорь Кузьменко станцевали в рамках сольного концерта Могилевской
    Наталья Могилевская и Влад Яма

    В столице состоялся сольный концерт Натальи Могилевской

    Вчера вечером во Дворце Украины состоялся концерт народной артистки Украины Натальи Могилевской. 

    Концертная программа долгожданного сольника, состояла как из известных и любимых хитов, так и из совершенно новых песен. Живой звук, зажигательные хореографические номера шоу-балета и конечно же, танцевальные па от певицы не оставили зрителей равнодушными.

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    Влад Яма и Игорь Кузьменко станцевали в рамках сольного концерта Могилевской
    Влад Яма и Игорь Кузьменко станцевали в рамках сольного концерта Могилевской
    Влад Яма и Игорь Кузьменко станцевали в рамках сольного концерта Могилевской
    Влад Яма и Игорь Кузьменко станцевали в рамках сольного концерта Могилевской
    Влад Яма и Игорь Кузьменко станцевали в рамках сольного концерта Могилевской
    Влад Яма и Игорь Кузьменко станцевали в рамках сольного концерта Могилевской
    Влад Яма и Игорь Кузьменко станцевали в рамках сольного концерта Могилевской
    Влад Яма и Игорь Кузьменко станцевали в рамках сольного концерта Могилевской
    Влад Яма и Игорь Кузьменко станцевали в рамках сольного концерта Могилевской

    Сюрпризом для всех стало появление на сцене Владислава Ямы и Игоря Кузьменко, бывших партнеров Натальи по проекту «Танці з зірками». С каждым из них певица исполнила великолепную партию наполненную страстью и драйвом.

    Во время концерта, Наталья Могилевская вспомнила о своем старом друге - Кузьме Скрябине. В память об артисте Могилевская исполнила легендарную композицию Personal Jesus.

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