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    Жизнь

    Внучка Елизаветы II пытается забеременеть, чтобы скорее выйти замуж

    • Розсилка
    Внучка Елизаветы II пытается забеременеть, чтобы скорее выйти замуж

    Инсайдеры уверяют, что принцесса Беатрис готова нарушить королевскую традицию

    Слухи о том, что принцесса Беатрис встречается с наследником итальянской аристократической семьи, Эдоардо Мапелли Моцци, распространились в ноябре прошлого года. В минувшем марте внучка британской королевы впервые официально вышла в свет со своим 35-летним возлюбленным, накануне стало известно, что пара подумывает о свадьбе.

    Но, возможно, мультимиллионер, который ранее уже был женат и имеет сына, не спешит вновь связывать себя узами брака. Источник в окружении принцессы Йоркской сообщил журналистам, что она почти отчаялась получить предложение руки и сердца и готова на все, чтобы добиться этого.

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    Принцесса Беатрис
    Внучка Елизаветы II пытается забеременеть, чтобы скорее выйти замуж
    Внучка Елизаветы II пытается забеременеть, чтобы скорее выйти замуж
    Внучка Елизаветы II пытается забеременеть, чтобы скорее выйти замуж
    Внучка Елизаветы II пытается забеременеть, чтобы скорее выйти замуж
    Внучка Елизаветы II пытается забеременеть, чтобы скорее выйти замуж
    Внучка Елизаветы II пытается забеременеть, чтобы скорее выйти замуж

    Родственница Елизаветы II старается забеременеть. Если это произойдет, избранник, конечно, поведет ее под венец, но королевская традиция, согласно которой пары задумываются о пополнении только после свадьбы, будет нарушена.

    «Беатрис отчаянно хочет как можно скорее выйти замуж и уже пытается забеременеть. Она мечтает создать семью, ей все равно, будет ли она беременна, когда ее поведут к алтарю», - цитирует инсайдера Express.

    В августе Беатрис Йоркской исполнится 31 год, она остается последней незамужней английской принцессой. Ее младшая сестра, принцесса Евгения, в октябре обвенчалась со своим избранником Джеком Бруксбэнком, и поклонники ждут, что супруги вот-вот объявят о ее беременности.

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