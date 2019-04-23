Внучка Елизаветы II пытается забеременеть, чтобы скорее выйти замуж



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Инсайдеры уверяют, что принцесса Беатрис готова нарушить королевскую традицию

Слухи о том, что принцесса Беатрис встречается с наследником итальянской аристократической семьи, Эдоардо Мапелли Моцци, распространились в ноябре прошлого года. В минувшем марте внучка британской королевы впервые официально вышла в свет со своим 35-летним возлюбленным, накануне стало известно, что пара подумывает о свадьбе.

Но, возможно, мультимиллионер, который ранее уже был женат и имеет сына, не спешит вновь связывать себя узами брака. Источник в окружении принцессы Йоркской сообщил журналистам, что она почти отчаялась получить предложение руки и сердца и готова на все, чтобы добиться этого.

Родственница Елизаветы II старается забеременеть. Если это произойдет, избранник, конечно, поведет ее под венец, но королевская традиция, согласно которой пары задумываются о пополнении только после свадьбы, будет нарушена.

«Беатрис отчаянно хочет как можно скорее выйти замуж и уже пытается забеременеть. Она мечтает создать семью, ей все равно, будет ли она беременна, когда ее поведут к алтарю», - цитирует инсайдера Express.

В августе Беатрис Йоркской исполнится 31 год, она остается последней незамужней английской принцессой. Ее младшая сестра, принцесса Евгения, в октябре обвенчалась со своим избранником Джеком Бруксбэнком, и поклонники ждут, что супруги вот-вот объявят о ее беременности.