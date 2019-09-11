Возложили перед иконами: Сергей Бабкин умилил сеть трогательными фото с крестин сына



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Сергей и Снежана Бабкины Фото: instagram.com/babkin_official/

Артист опубликовал фото с женой и сыном в Instagram

Популярный украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана на днях крестили своего трехмесячного сына Елисея.

В своем Инстаграме Бабкин поделился трогательной фотографией, на котором артист позирует вместе с женой и ребенком в церкви. В подписи к фото музыкант отметил, что решил крестить трехмесячного сына в церкви, в которой венчался со Снежаной.

«Сегодня волшебный день. День, когда мы крестили Елисея Сергеевича. Днепропетровская область, село Богатое. Именно в этой церкви наш Отец Андрей венчал нас со Снежаной 11,5 лет назад. А сегодня он окрестил нашего сына», - подписал фотографию артист.

В комментариях поклонники приветствовали звездное семейство с крещением ребенка и пожелали им крепкого здоровья.