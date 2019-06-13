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    Жизнь

    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе

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    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес - Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

    Звезда порадовала поклонников новыми фото

    На днях известный футболист Криштиану Роналду улетел в отпуск с 25-летней Джорджиной Родригес, и четырьмя детьми: девятилетним Криштиану Роналду-младшим, двухлетними близнецами Евой и Матео и полуторогодовалой дочерью Аланой Мартину.

    Родригес опубликовала в Instagram семейную фотографию, сделанную на борту частного самолета в аэропорту Мадрида.

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    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе
    Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе

    Куда именно отправились селебрити, неизвестно. Но судя по всему, Джорджина уже успела позагорать – звезда опубликовала снимок в бикини со змеиным принтом от Yamamay.

     

     

    знаменитости шоу-бизнес
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