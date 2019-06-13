Возлюбленная Криштиану Роналду показала восхитительную фигуру на семейном отдыхе



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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Звезда порадовала поклонников новыми фото

На днях известный футболист Криштиану Роналду улетел в отпуск с 25-летней Джорджиной Родригес, и четырьмя детьми: девятилетним Криштиану Роналду-младшим, двухлетними близнецами Евой и Матео и полуторогодовалой дочерью Аланой Мартину.

Родригес опубликовала в Instagram семейную фотографию, сделанную на борту частного самолета в аэропорту Мадрида.

Куда именно отправились селебрити, неизвестно. Но судя по всему, Джорджина уже успела позагорать – звезда опубликовала снимок в бикини со змеиным принтом от Yamamay.