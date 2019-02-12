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    Жизнь

    Все, как в музыке: ученые измерили громкость литературных произведений

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    Фото: unsplash / @syinq - Все, как в музыке: ученые измерили громкость литературных произведений
    Фото: unsplash / @syinq

    Исследователи из Стэнфордского университета проанализировали романы XIX века и разделили их звучание на громкое, нейтральное и тихое

    Ученые из Литературной лаборатории Стэнфордского университета провели исследование под названием «Громкость в романе». Известно, что для обозначения звуковой мощности писатели используют слова «вскрикнул», «прошептал», «закричал», «сказал» и другие. Однако исследователи захотели выяснить, как это сказывается на всем произведении, сообщает Platfor.ma

    Сначала ученые проанализировали 500 примеров громкого и нейтрального языка из английских романов XIX века, которые выбрали случайно. Оказалось, что в громкой речи преимущественно встречаются не ругательства, или другие слова, вызванные эмоциями, а возгласы вроде «My God!», «O, God!», «Heaven in mercy!». Во втором эксперименте попытались определить, как звучат голоса в различных частях романа, взяв для примера первую часть «Идиота» Достоевского. Ученые нашли неизменный мотив: в каждом из трех основных мест действия (дом Епанчиных, квартира Гани, квартира Настасьи Филипповны) громкость нарастает от начала до конца.

    Завершающий этап исследования - звуковой анализ британских произведений XVIII-XIX веков. Выяснилось, что со временем романы становились «тише», а объясняется это развитием философии, психологии и более спокойным общественным настроением. Опираясь на эти исследования, ученые уверяют - громкость романа можно и нужно измерять.

    Джерело: platfor.ma

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