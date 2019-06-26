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    Жизнь

    Вышел трейлер фильма «Война токов» с Камбербэтчем в главной роли

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    <p>Бенедикт Камбербэтч</p> <p>Фото: imdb</p> - Вышел трейлер фильма «Война токов» с Камбербэтчем в главной роли

    Бенедикт Камбербэтч

    Фото: imdb

    Ранее картину не выпустили в прокат из-за секс-скандала с Харви Вайнштейном

    В сети появился новый трейлер фильма «Война токов», в котором главные роли сыграли Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, а также Николас Холт и Том Холланд. Режиссер картины – Альфонсо Гомес-Рехон («Я, Эрл и умирающая девушка», «Американская история ужасов»).

    Сюжет фильма основан на реальной истории противостояния изобретателей Томаса Эдисона (Камбербэтч) и Джорджа Вестингауза (Шеннон), которые пытаются отвоевать друг у друга первое место среди поставщиков электроэнергии.

    Премьера «Войны токов» состоялась еще в сентябре 2017 года на фестивале в Торонто, однако прокат картины отложили из-за секс-скандала с Харви Вайнштейном, компания которого продюсировала картину.

    Как сообщает Entertainment Weekly, фильм перемонтировали и он все-таки выйдет на экраны. Американская премьера фильма намечена на 4 октября этого года. В широкий прокат картина выйдет 11 октября.

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    трейлер кино
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