«Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)



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В соцсетях пишут о том, что в Украине появился «новый Богдан»

Во вторник, 12 февраля, стало известно, что президент Владимир Зеленский уволил главу своей администрации - Андрея Богдана. Официальных причин, по которым он принял такое решение не разглашают.

Однако украинские пользователи соцсетей уже активно отреагировали на главную политическую новость дня. Главком собрал лучшие мемы и фотожабы резонансного увольнения.

В социальных сетях пишут о том, что в Украине появился «новый Богдан», которого зовут его Андреем Ермаком. Отмечают, что здесь главное, что «новый Богдан» - до сих пор Андрей. Некоторые пользователи называют отставку Богдана - «хорошей новостью», некоторые наоборот сожалеют, что по Офиса Президента ушел «профессионал».

Кроме того, пользователи соцсетей прогнозируют, на какой должности украинцы вскоре смогут увидеть Богдана.

Люди быстро сделали героем мемов и фотожаб не только Богдана, но и Ермака.