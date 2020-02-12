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    Жизнь

    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)

    • Розсилка
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)

    В соцсетях пишут о том, что в Украине появился «новый Богдан»

    Во вторник, 12 февраля, стало известно, что президент Владимир Зеленский уволил главу своей администрации - Андрея Богдана. Официальных причин, по которым он принял такое решение не разглашают.

    Однако украинские пользователи соцсетей уже активно отреагировали на главную политическую новость дня. Главком собрал лучшие мемы и фотожабы резонансного увольнения.

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    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)
    «Я не твой Андрейка»: соцсети отреагировали фотожабами на отставку Богдана (фото)

    В социальных сетях пишут о том, что в Украине появился «новый Богдан», которого зовут его Андреем Ермаком. Отмечают, что здесь главное, что «новый Богдан» - до сих пор Андрей. Некоторые пользователи называют отставку Богдана - «хорошей новостью», некоторые наоборот сожалеют, что по Офиса Президента ушел «профессионал».

    Кроме того, пользователи соцсетей прогнозируют, на какой должности украинцы вскоре смогут увидеть Богдана.

    Люди быстро сделали героем мемов и фотожаб не только Богдана, но и Ермака.

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    Владимир Зеленский Андрей Богдан
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