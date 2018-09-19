Задорная драка на чеченской свадьбе повеселила сеть



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Что за праздник без драки

Поводом для драки на свадьбе стало соперничество за право проехать первым за машиной невесты. В соцсетях появилось видео массовой драки на "суровой" чеченской свадьбы. На записи также слышны выстрелы.

Пользователь из Грозного Адани Умаев написал на своей странице в Facebook, что подобные драки за право первым ехать за машиной невесты происходят у него на родине регулярно.

Джерело: УНІАН