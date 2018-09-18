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    Шоу-биз

    Рианна сняла все лишнее и снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья

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    Рианна сняла все лишнее и снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья

    Рианна все меньше времени уделяет музыке и все больше своему бренду нижнего белья Savage x Fenty. Презентация новой коллекции состоялась после показа Marc Jacobs и фактически закрыла Неделю моды в Нью-Йорке

    Шоу получилось одним из самых зрелищных за весь модный марафон, а новинки поступили в продажу сразу после его окончания. Заказать их можно на официальном сайте бренда и в специальном пространстве Savage x Fenty в Нью-Йорке.

    Также Рианна выпустила видеотизеры новой коллекции, главной героиней которого стала сама. В роликах звезда позирует в кружевном комплекте нижнего белья и перчатках зеленого оттенка. Подписчики Рианны в Instagram оценили соблазнительный ролик и написали ей множество комплиментов.

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    Рианна сняла все лишнее и снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья

    «Моя миссия состоит в том, чтобы женщины во всем мире могли носить удобное и сексуальное белье. Я думаю, сегодня вечером зрители смогли почувствовать эту энергию. Я хотела, чтобы они прочувствовали, что все женщины — разные, их тела — разные, увидели эти разные грани женственности», — рассказала Рианна о своей коллекции.

    Под «Скотч» хорошо читается: Николь Кидман снялась в «багровой» фотосессии для журнала Marie Claire.

    Джерело: marieclaire

    марафон мода и красота Николь Кидман
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