Загадочная смерть фэшн-директора московского ЦУМа: детали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алла Вербер instagram.com/verberalla/

Люди, которые были в тесном контакте с Аллой Константиновной рискуют заболеть той же болезнью, что и Вербер

Родственники Аллы Вербер назвали точный диагноз, который стал причиной смерти фэшн-директора московского ЦУМа. Вице- президент ювелирной фирмы скончалась от менингококкового сепсиса.

Врачи отмечают, что выживаемость при таком диагнозе близится к нулю. Фактически, у Аллы Вербер не было шансов даже при безупречных действиях врачей.

«Сейчас это известная проблема: появился новый штамм менингокока _ W135. Наиболее уязвимы к нему дети в возрасте от года до шести лет, но подростки и взрослые также могут болеть. Долгое время бактерия может оставаться недиагностированной и проявляться лишь легким насморком. Долгое время может жить в неактивном состоянии в верхних дыхательных путях и выявляться только при прицельном обследовании», – комментируют ситуацию специалисты.

Близкие друзья Аллы Константиновны рассказывали, что восемь лет назад у нее был диагностирован рак крови. От этого же заболевания умер ее отец. Вербер прошла длинный путь лечения и за пять лет смогла добиться устойчивой ремиссии. Правда, многочисленные химиотерапии подорвали здоровье фэшн-директора – в этому году она перенесла пневмонию на ногах.

«Возбудители вырабатывают устойчивость, находят возможности ускользать от иммунитета. Если речь идет об онкологических заболеваниях, то любая химиотерапия неизбежно сопровождается подавлением иммунитета. Я не могу комментировать случай с Вербер, потому что я не знаю историю болезни. В общем могу сказать, что человек уязвим к вирусным, грибковым и другим возбудителям», – говорят российские инфекционисты.

Стоит понимать, что менингококковый сепсис - не просто коварное и смертельно опасное, но еще и заразное заболевание. Люди, которые были в тесном контакте с Аллой Константиновной, сейчас находятся в группе риска.

Читайте также: София Ротару в день рождения поделилась редким семейным фото