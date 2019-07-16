Завела профиль псу и удаляет комментарии мамы: Никитюк рассказала о жизни в Instagram (фото)



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Леся Никитюк Фото: пресс-служба

Менее чем за час на страницу пса Рафика подписалось полтысячи человек

Главная блондинка украинского телевидения Леся Никитюк завела своему псу Рафику профиль в Instagram. Ведущая поделилась историей о том, как появилась страница Рафика в сети.

«Пока я бегала по гримерке, Рафик взял у меня телефон, сделал фото и завел себе профиль в Instagram, – рассказала Леся Новому каналу. – Так что теперь у нас семья блогеров. Такого ажиотажа не было, даже когда моя мама создала себе профиль. Но случилась другая история: мама сразу пересмотрела все мои фотки и начала отписывать на все комментарии. Кто-то писал: «У тебя жирные колени». Мама: «На свои посмотри!». Или кто-то пишет: «А чего ты приперлась к Притуле в трусах?» А мама отвечает им: «Это не трусы, это шорты!» В общем, раньше я удаляла чужие комменты, а теперь мамины», - рассказала телеведущая Нового канала.

Менее чем за час на страницу пса Рафика подписалось полтысячи человек. Причем первой была сама Леся. И армия поклонников симпатичного животного растет!

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