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    Жизнь

    Зеленский показал, как отдыхает с Богданом на пляже в Одессе (фото)

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    Фото: facebook.com/zelenskiy95 - Зеленский показал, как отдыхает с Богданом на пляже в Одессе (фото)
    Фото: facebook.com/zelenskiy95

    Президент Украины Владимир Зеленский проводит свой выходной в Одессе

    Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан с неофициальным визитом находятся в Одессе на одном из местных пляжей. Об этом сообщил сам Зеленский в Facebook.

    «Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки. А на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных », - написал президент, разместив соответствующее фото и потролив СМИ, которые накануне сообщили, что ради отдыха его жены на одном из одесских пляжей перекрывали часть территории, а дно в море проверяли водолазы.

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    Владимир Зеленский Андрей Богдан
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