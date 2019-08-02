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    Жизнь

    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>instagram.com/kimkardashian/</p> - Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа

    Ким Кардашьян

    instagram.com/kimkardashian/

    Поклонники звездного семейства обратили внимание на искривленный верхний край зеркала

    Супруга Канье Уэста – светская львица Ким Кардашьян опубликовала совместное селфи с младшей сестрой, 23-летней Кендалл Дженнер. Модели позировали в купальниках на фоне огромного зеркала.

     «Путешествую по миру и скучаю по своим сестрам», – подписала снимок Кардашьян.

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    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
    Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа

    Поклонники звездного семейства обратили внимание на искривленный верхний край зеркала. Фанаты пошутили, что Ким стоит быть поаккуратней с фотошопом.

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    Кардашьян селфи
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