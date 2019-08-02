Зеркало волнистое: Ким Кардашьян подловили на использовании фотошопа
Ким Кардашьян
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Поклонники звездного семейства обратили внимание на искривленный верхний край зеркала
Супруга Канье Уэста – светская львица Ким Кардашьян опубликовала совместное селфи с младшей сестрой, 23-летней Кендалл Дженнер. Модели позировали в купальниках на фоне огромного зеркала.
«Путешествую по миру и скучаю по своим сестрам», – подписала снимок Кардашьян.
Поклонники звездного семейства обратили внимание на искривленный верхний край зеркала. Фанаты пошутили, что Ким стоит быть поаккуратней с фотошопом.