Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже



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Марина Ярославская instagram.com/marinka/

Длинноногая красотка показала идеальную фигуру в мини

Жена харьковского олигарха Марина Ярославская традиционно уехала в Париж на Неделю высокой моды.

Красавица, когда-то мечтавшая стать моделью, вышла замуж за Александра Ярославского и родила троих детей. А теперь Марина тешит себя модными показами и красивыми фотосессиями.

Во французской столице Ярославские снимается часто, и этот визит не стал исключением.

Длинноногая красотка выложила несколько фото в мини и золотых босоножках.

«В этом городе хочется гулять и наслаждаться атмосферой. Вот только во время Paris Fashion Week это сложно сделать», - пожаловалась Марина у себя в Инстаграме.