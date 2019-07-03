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    Жизнь

    Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже

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    <p>Марина Ярославская</p> <p>instagram.com/marinka/</p> - Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже

    Марина Ярославская

    instagram.com/marinka/

    Длинноногая красотка показала идеальную фигуру в мини

    Жена харьковского олигарха Марина Ярославская традиционно уехала в Париж на Неделю высокой моды.

    Красавица, когда-то мечтавшая стать моделью, вышла замуж за Александра Ярославского и родила троих детей. А теперь Марина тешит себя модными показами и красивыми фотосессиями.

    Во французской столице Ярославские снимается часто, и этот визит не стал исключением.

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    Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже
    Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже
    Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже
    Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже
    Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже
    Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже
    Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже
    Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже
    Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже

    Длинноногая красотка выложила несколько фото в мини и золотых босоножках.

    «В этом городе хочется гулять и наслаждаться атмосферой. Вот только во время Paris Fashion Week это сложно сделать», - пожаловалась Марина у себя в Инстаграме.

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