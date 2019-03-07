Жена Зеленского: дочь не хочет, чтобы папа погружался в мир политики

Владимир и Елена Зеленские

14-летняя Александра боится, что ее отец станет таким же представителем политического бомонда, которых она видит по телевизору

Жена кандидата в президенты Владимира Зеленского Елена рассказала, как дети отреагировали на новое увлечение отца и почему старшая дось против политической карьеры папы. Об этом она сообщила в интервью изданию «Йод.Медіа».

«Младший сын (Кирилл - 6 лет) пока не очень интересуется папиной карьерой - его больше волнует, сможет ли тот сегодня с ним поиграть. Старшая дочь (Александра - 14 лет). В состоянии юношеского максимализма выражает активное недовольство. Ей не хочется, чтобы папа погружался в мир политики, становился похожим на представителей политического бомонда, которых она видит по телевизору. Я пытаюсь ей объяснить, что в любой среде можно оставаться самим собой, сохранять порядочность и принципиальность. И что папа точно сможет это сделать», - рассказала Елена.

Ранее сообщалось, что новый фильм Зеленского установил рекорд за новогодний уикенд.