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    Жизнь

    Женщина похудела на 30 кг после того, как увидела себя на фото

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    Женщина похудела на 30 кг после того, как увидела себя на фото

    Друзья и знакомые Кейли до сих пор шокированы ее преображением

    Мать двоих детей Кейли Янек из Рединга, Беркшир, никогда не была довольна своим внешним видом. Британка всю сознательную жизнь боролась с лишними килограммами, но безуспешно. Однако один снимок, сделанный во время семейной поездки на пляж, полностью изменил жизнь Кейли и помог ей скинуть более 30 килограммов.

    Лишний вес появился у британки из-за синдрома поликистозных яичников, с которым она впервые столкнулась после окончания школы. По словам 33-летней Кейли, они никогда не любила свое тело и была жутко не уверена в себе.

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    Женщина похудела на 30 кг после того, как увидела себя на фото
    Женщина похудела на 30 кг после того, как увидела себя на фото
    Женщина похудела на 30 кг после того, как увидела себя на фото
    Женщина похудела на 30 кг после того, как увидела себя на фото
    Женщина похудела на 30 кг после того, как увидела себя на фото

    Но все изменилось, когда мать девятилетней Миши и годовалого Томми увидела себя со стороны на снимке с пляжа. Женщине было так противно на себя смотреть, что на следующий же день она полностью пересмотрела свой рацион.

    Если прежде Кейли могла поглощать по 3000 калорий в день, а ее рацион состоял из газировки, шоколада, картошки фри и другого фастфуда, то теперь она начала питаться на 1300—1500 калорий, поменяв пищевой мусор на мясо, овощи, фрукты и молочные продукты.

    Благодаря разумному подходу к питанию женщине удалось похудеть на 30 килограммов (было 97, стало 67) за семь месяцев! Сейчас Кейли полностью довольна своим отражением в зеркале, у нее появилось огромное количество энергии, пропали боли в суставах и спине, а самое главное — к британке вернулась уверенность в своей красоте.

    Друзья и знакомые Кейли до сих пор шокированы ее преображением. Многие коллеги даже не узнали женщину, когда она вернулась на работу из декретного отпуска.

    Теги: овощи продукты время
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