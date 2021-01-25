Женщина похудела на 30 кг после того, как увидела себя на фото

Друзья и знакомые Кейли до сих пор шокированы ее преображением

Мать двоих детей Кейли Янек из Рединга, Беркшир, никогда не была довольна своим внешним видом. Британка всю сознательную жизнь боролась с лишними килограммами, но безуспешно. Однако один снимок, сделанный во время семейной поездки на пляж, полностью изменил жизнь Кейли и помог ей скинуть более 30 килограммов.

Лишний вес появился у британки из-за синдрома поликистозных яичников, с которым она впервые столкнулась после окончания школы. По словам 33-летней Кейли, они никогда не любила свое тело и была жутко не уверена в себе.

Но все изменилось, когда мать девятилетней Миши и годовалого Томми увидела себя со стороны на снимке с пляжа. Женщине было так противно на себя смотреть, что на следующий же день она полностью пересмотрела свой рацион.

Если прежде Кейли могла поглощать по 3000 калорий в день, а ее рацион состоял из газировки, шоколада, картошки фри и другого фастфуда, то теперь она начала питаться на 1300—1500 калорий, поменяв пищевой мусор на мясо, овощи, фрукты и молочные продукты.

Благодаря разумному подходу к питанию женщине удалось похудеть на 30 килограммов (было 97, стало 67) за семь месяцев! Сейчас Кейли полностью довольна своим отражением в зеркале, у нее появилось огромное количество энергии, пропали боли в суставах и спине, а самое главное — к британке вернулась уверенность в своей красоте.

Друзья и знакомые Кейли до сих пор шокированы ее преображением. Многие коллеги даже не узнали женщину, когда она вернулась на работу из декретного отпуска.