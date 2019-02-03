Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо



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Лео Ди Каприо и Жизель Бундхен

С Томом Брэди модель живет в браке уже почти десять лет и воспитывает двоих детей, девятилетнего Бенджамина и шестилетнюю Вивиан

Отношения двух влюбленных нередко меняются, и звездные пары здесь не исключение. Задолго до знакомства с будущим мужем Томом Брэди у Жизель Бундхен был роман с Леонардо ДиКаприо. С голливудским актером модель встречалась почти пять лет, но история любви закончилась расставанием в 2005 году. В новом интервью изданию Porter бразильская красавица рассказала, почему так произошло.

По словам Жизель, было трудно принять решение о расставании.

«Перестав отвлекать себя сигаретами, алкоголем и кучей работы, я все больше стала понимать те вещи, на которые прежде предпочитала не обращать внимания. Была ли я одинока в этом серьезном самоанализе? В итоге ответ, к сожалению, был утвердительным»,- сказала модель.

Осенью прошлого года вышли в свет ее мемуары, в которой она вспоминала свой разрыв с ДиКаприо.

«Я курила сигареты, выпивала бутылку вина, три мокка фраппучино каждый день. И однажды все бросила. Подумала, что если что-то причиняет мне боль, оно должно уйти из моей жизни. Каждый человек, встречающийся на нашем жизненном пути, - наш учитель. Он приходит к нам, чтобы мы поняли что-то о себе. Я думаю, он был им», - писала в книге Бундхен.