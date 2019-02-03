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    Жизнь

    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо

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    Лео Ди Каприо и Жизель Бундхен - Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Лео Ди Каприо и Жизель Бундхен

    С Томом Брэди модель живет в браке уже почти десять лет и воспитывает двоих детей, девятилетнего Бенджамина и шестилетнюю Вивиан

    Отношения двух влюбленных нередко меняются, и звездные пары здесь не исключение. Задолго до знакомства с будущим мужем Томом Брэди у Жизель Бундхен был роман с Леонардо ДиКаприо. С голливудским актером модель встречалась почти пять лет, но история любви закончилась расставанием в 2005 году. В новом интервью изданию Porter бразильская красавица рассказала, почему так произошло.

    По словам Жизель, было трудно принять решение о расставании.

    «Перестав отвлекать себя сигаретами, алкоголем и кучей работы, я все больше стала понимать те вещи, на которые прежде предпочитала не обращать внимания. Была ли я одинока в этом серьезном самоанализе? В итоге ответ, к сожалению, был утвердительным»,- сказала модель.

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    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо
    Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо

    Осенью прошлого года вышли в свет ее мемуары, в которой она вспоминала свой разрыв с ДиКаприо.

    «Я курила сигареты, выпивала бутылку вина, три мокка фраппучино каждый день. И однажды все бросила. Подумала, что если что-то причиняет мне боль, оно должно уйти из моей жизни. Каждый человек, встречающийся на нашем жизненном пути, - наш учитель. Он приходит к нам, чтобы мы поняли что-то о себе. Я думаю, он  был им», - писала в книге Бундхен.

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