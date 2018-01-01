Знакомство с родителями, ревность и слезы детей: Новый эпизод шоу «Наречена для тата» станет очень эмоциональным

Сегодня к участникам проекта присоединится еще одна пара

Сегодня вечером выйдет второй выпуск романтического реалити «Наречена для тата». Юрия Шпильку, Марата Осипова, Михаила Вирича и их потенциальных невест ждут первые бытовые проблемы, первые общие решения, первые свидания и даже первые слезы ревности их детей. Первая встреча Михаила Вирича с Юлией Федчун закончилась весьма неожиданно.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня к участникам проекта присоединится еще одна пара

Сегодня вечером выйдет второй выпуск романтического реалити «Наречена для тата». Юрия Шпильку, Марата Осипова, Михаила Вирича и их потенциальных невест ждут первые бытовые проблемы, первые общие решения, первые свидания и даже первые слезы ревности их детей.

Первая встреча Михаила Вирича с Юлией Федчун закончилась весьма неожиданно. Узнав, что мужчина живет в однокомнатной квартире с мамой и дочкой, героиня разочаровалась и ушла. Она надеялась, что попадет в более комфортные условия. Михаилу предстоит приложить все усилия, чтобы вернуть Юлию. И даже пожертвовать вечером со своей дочерью Зоей...

Михаил Вирич

«Мне было стыдно и неудобно… Но я думаю, Зоя меня поймет. Я стараюсь и делаю это для нее», - скажет после разговора с дочерью Михаил.

А вот Татьяну Сирицу ожидает первая встреча с родителями потенциального жениха. Они ясно дадут понять девушке, что село – это далеко не рай, а жизнь здесь значительно отличается от той, к которой привыкла девушка.

Татьяна Сирица

«Кур мы вам принесем… Коров и свиней еще. Это легкое хозяйство», - шокируют городскую Таню родители Юрия.

«Коровы, свиньи и козы – это не мое!» - заявит Татьяна.

Перипетии в общении Виктории Коротковой, Марата Осипова и его сына Арсена только наберут оборот. И если с Маратом еще можно договориться, то найти общий язык с мальчиком – задача посложнее. Сможет ли девушка достучаться до Арсена и завоевать его симпатию – узнайте во втором выпуске реалити «Наречена для тата».

Виктория Короткова

«Когда Вита пошла за Арсеном, Я был уверен, что он не придет», - отметит Марат.

Кроме того, шанс создать новую семью получит еще один одинокий отец – Павел Ткаченко. Ему 41 год. Павел работает в аграрном холдинге. Живет в городе Вышгород со своей 14-летней дочерью Дарьей, с которой у него очень близкие и доверительные отношения. Свободное время проводят активно – любят гулять пешком по городу, посещать интересные мероприятия.

Павел Ткаченко с дочкой Дашей

С бывшей супругой Павел познакомился в Донецке, когда она была еще студенткой. Вскоре они расписались и стали родителями. Павел привык развиваться и учиться чему-то новому, а вот девушке желание мужа было чуждо. В конце концов, Павел перестал видеть в ней единомышленника. В отношениях пары наступил кризис – последовали измены, после чего они расстались. Случившееся подкосило Павла морально: он полностью разочаровался в браке и женщинах.

В своей будущей избраннице Павел хочет видеть самодостаточную личность, мудрую и красивую женщину. Одна из целей знакомства – перестать вести уединённый образ жизни.