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    Жизнь

    Звезда «Игры престолов» рассказала, как к ней домогался Харви Вайнштейн

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    Звезда «Игры престолов» рассказала, как к ней домогался Харви Вайнштейн

    Актриса дважды отказала в близости скандально известному продюсеру

    До участия в «Игре престолов» Лина Хиди активно снималась в кино и проходила пробы. Ее принципы мешали продвигаться по карьерной лестнице. В интервью актриса призналась, что никогда не позволяла себе флиртовать с режиссерами и продюсерами ради роли. Лина Хиди понимает, что получить работу «через постель» было бы намного проще, но она не жалеет о принятом решении. Независимость сыграла с ней злую шутку, когда актриса дважды отказала в близости Харви Вайнштейну.

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    Звезда «Игры престолов» рассказала, как к ней домогался Харви Вайнштейн
    Звезда «Игры престолов» рассказала, как к ней домогался Харви Вайнштейн
    Звезда «Игры престолов» рассказала, как к ней домогался Харви Вайнштейн
    Звезда «Игры престолов» рассказала, как к ней домогался Харви Вайнштейн
    Звезда «Игры престолов» рассказала, как к ней домогался Харви Вайнштейн
    Звезда «Игры престолов» рассказала, как к ней домогался Харви Вайнштейн
    Звезда «Игры престолов» рассказала, как к ней домогался Харви Вайнштейн
    Звезда «Игры престолов» рассказала, как к ней домогался Харви Вайнштейн
    Звезда «Игры престолов» рассказала, как к ней домогался Харви Вайнштейн

    Только спустя десять лет и массовых признаниях голливудских актрис о домогательствах и насилии со стороны скандального продюсера Лина Хиди поняла, что именно из-за него она не могла получить работу. В 2005 году на Венецианском фестивале Вайнштейн пригласил актрису прокатиться на водном такси. После непристойных намеков Хиди отказалась общаться с ним.

    Несколько лет спустя продюсер пересекся с актрисой в Лос-Анжелесе. Он игриво предложил зайти к нему в номер отеля «почитать сценарий». Лина Хиди чётко дала понять, что не собирается общаться с Вайнштейном ни о чём, кроме работы.

    «На том мы и расстались. Я прямо чувствовала его флюиды злобной энергии. Перед уходом он прошипел мне в ухо: «Не смей рассказывать об этом ни агенту, ни менеджеру», - рассказала Лина Хиди.

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    кино Игра престолов актриса
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